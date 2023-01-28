​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Испании

«Манчестер Юнайтед» может подписать атакующего полузащитника сборной Испании Дани Ольмо. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Кристиан Фальк.
Стоимость трансфера Дани Ольмо из «РБ Лейпцига» может составить от 70 до 75 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста куда более скромно – в 40 миллионов евро.
В «РБ Лейпциг» Дани Ольмо перебрался три года назад. С тех пор испанец провёл за «быков» 109 матчей, в которых записал на свой счёт 20 голов и 24 результативных паса на партнёров.
За плечами Дани Ольмо 29 игр за сборную Испании. В них хавбек забил 5 голов.
вот цены пошли аа
этот кривоногий не сильнее ни одного полевого игрока мю
и в игре ниче не принесет, т.к. будет как баран рогом в соперников натыкаться
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