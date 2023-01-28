Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Испании

28 Января 2023 • 15:32 Комментировать (2)

«Манчестер Юнайтед» может подписать атакующего полузащитника сборной Испании Дани Ольмо. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Кристиан Фальк.

Стоимость трансфера Дани Ольмо из «РБ Лейпцига» может составить от 70 до 75 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста куда более скромно – в 40 миллионов евро.

В «РБ Лейпциг» Дани Ольмо перебрался три года назад. С тех пор испанец провёл за «быков» 109 матчей, в которых записал на свой счёт 20 голов и 24 результативных паса на партнёров.

За плечами Дани Ольмо 29 игр за сборную Испании. В них хавбек забил 5 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
roksanvanino2015
28 Января 2023 в 16:02
75 млн за кривоногого тупореза
вот цены пошли аа
roksanvanino2015
28 Января 2023 в 15:59
фэйк
этот кривоногий не сильнее ни одного полевого игрока мю
и в игре ниче не принесет, т.к. будет как баран рогом в соперников натыкаться
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лидс» спокойно прошёл аутсайдера Первой лиги
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» без труда переиграл соперника из Второй лиги
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Озвучены условия скорого трансфера Маккенни в «Лидс»
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нацелился на вингера «Лидса»
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сегодня объявит о назначении Дайча
16:24 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» повесил серьёзный ценник на Кайседо после отказа «Арсеналу»
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» может перехватить Маккенни у «Лидса»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Гюсто прибыл в Лондон на медосмотр для «Челси»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Себальос отказал клубу АПЛ, игрок хочет остаться в «Реале»
15:45 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет подписать Усмана Дембеле слухи
15:45 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо наверняка покинет «Челси» в конце сезона
15:42 · Англия. Чемпионшип
«Вильярреал» договорился о подписании игрока из Чемпионшипа
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Испании 2
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» может пригласить Бельерина, если Порро покинет команду
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг – о прогрессе Рэшфорда: «Я не Гарри Поттер» 1
Все новости
Рекомендуем