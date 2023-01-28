​Тен Хаг – о прогрессе Рэшфорда: «Я не Гарри Поттер»

Нападающий Маркус Рэшфорд прекрасно показывает себя в нынешнем сезоне. Впрочем, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не связывает прогресс футболиста со своей работой.

«Я не Гарри Поттер. Это просто вопрос уверенности. Каждый футболист должен обрести уверенность в себе, нужно бороться за это. Конечно, я и мой штаб влияем на структуру, особенно в плане способа игры. Мы дали Рэшфорду несколько упражнений для того, чтобы он мог лучше выбирать позицию. Но его игра зависит только от него», - сказал тен Хаг журналистам перед кубковым матчем против «Рединга».

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд забил 18 голов и отдал 6 голевых передач в 29 матчах.