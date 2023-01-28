Коло Туре уже «попросили вон» из «Уигана» - карьера тренера продлилась лишь два месяца

В конце ноября мы сообщали о том, что бывший футболист «Манчестер Сити»Коло Туре стал тренером «Уигана». Однако карьера его там, мягко говоря, не заладилась - сейчас, когда не прошли еще и два полных месяца, его уже уволили.

За это время его команда сыграла девять матчей со следующими результатами - ноль побед, три ничью и шесть поражений. И терпение руководства «Уигана» лопнуло куда быстрее, чем можно было ожидать.

Пресс-служба клуба уже подтвердила расставание, поблагодарив ивуарийского специалиста за работу. В прошлом году Коло Туре, напомним, покинул «Лестер» ради того, чтобы попробовать себя в роли главного тренера. Но первый блин получился комом.