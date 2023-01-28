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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Легенда «Эвертона» будет тренировать самый «зелёный» клуб Англии

28 Января 2023 • 00:05 Комментировать

Данкан Фергюсон, в 90-е годы успешно выступавший за «Эвертон», наконец-то нашел себе работу - ранее пристроить его безуспешно пытался даже сам Карло Анчелотти, в прошлом тренировавший «ирисок». Данкан будет тренировать «Форест Грин Роверс» - самый «экологический, зеленый» клуб Англии.

На презентации Данкана он вместе с президентом клуба вкусил веганский гамбургер, но это далеко не единственная «фишка» клуба - экологически чистые футболки, сделанные из переработанных листьев растения кофе, бутылки для питья воды из перерабатываемых материалов, электроавтобус для передвижений по Англии, в рамках матчей третьего по силе футбольного дивизиона страны, League One. 

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Евро-Футбол.Ру,
Форест Грин Роверс Данкан Фергюсон
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