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​«Бавария» с оптимизмом смотрит на трансфер Кейна слухи

27 Января 2023 • 20:39 Комментировать

В «Баварии» не отказываются от планов по подписанию нападающего Гарри Кейна. Журналист Кристиан Фальк в своей колонке на CaughtOffside написал о том, что в Мюнхене сохраняют оптимизм в отношении идеи с трансфером англичанина.

Фальк отмечает, что Кейн до сих пор не продлил контракт с «Тоттенхэмом» (действующий контракт рассчитан до средины 2024 года). Лондонцам будет разумно продать форварда ближайшим летом, при этом «шпоры» не хотят допустить перехода Кейна в другой английский клуб, что на руку «Баварии».

Также в «Баварии» надеются на то, что Кейна привлечёт возможность завоёвывать трофеи в Мюнхене. В свои 29 лет Гарри ещё ни разу не поднимал трофей над головой.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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