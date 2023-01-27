Ромелу Лукаку, права на которого до сих пор принадлежат «Челси», может покинуть «Интер» по завершению сезона. Ситуация вынуждает миланский клуб изучать рынок нападающих. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» держат на радаре форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Бразилец до сих пор не продлил контракт, и в теории летом его можно будет подписать бесплатно.

Отмечается, что для перехода в «Интер» Роберто Фирмино должен будет согласиться на сокращение заработной платы. Миланский клуб не сможет платить бразильцу 10 миллионов евро. Именно столько Фирмино зарабатывает сейчас в Англии.