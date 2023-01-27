​Гвардиола: Я не причастен к успехам «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об успехах «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Как известно, «Арсенал» тренирует Микель Артета, который ранее работал в штабе Хосепа Гвардиолы.

«То, что я вижу в «Арсенале», является заслугой Микеля и его штаба. Я хотел бы сказать: «Да, они делают то, чему я его научил». Но это чушь. Мне 52 года. Я был на базе «Арсенала» всего один день, когда в 2011 году перед финалом Лиги чемпионов нам разрешили там потренироваться.

«Арсенал» имеет похожий подход к использованию вингеров и полузащитников. Но вся методология, процесс, характер, менталитет и ещё миллион вещей – всё это принадлежит им», - сказал Гвардиола журналистам.

В пятницу «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в Кубке Англии.