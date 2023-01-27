​Клопп: «Жота, Фирмино и ван Дейк начнут тренироваться через пару недель»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пятничной пресс-конференции высказался о сроках восстановления некоторых футболистов команды.
«Луису Диасу нужно больше времени. Но Жота, Фирмино и ван Дейк начнут тренироваться через пару недель», - сказал Клопп журналистам.
Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 29 января – против «Брайтона» на выезде в рамках четвёртого раунда Кубка Англии.
Отметим, что на текущий момент «Ливерпуль» занимает только девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда Юргена Клоппа отстаёт на 21 зачётный балл.
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