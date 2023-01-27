«Манчестер Юнайтед» может выкупить Вегхорста при одном условии

Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст может стать полноценным игроком «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент форвард выступает за «красных дьяволов» на правах аренды до конца сезона.

Как сообщает Manchester Evening News, «красные дьяволы» могут выкупить игрока у «Бёрнли» грядущим летом, если он хорошо зарекомендует себя. За «Манчестер Юнайтед» Вегхорст провел три поединка и отметился одним забитым мячом.

После 20 проведенных матчей манкунианцы набрали 39 баллов и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.