Звёздный нападающий Серии А может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Ведущий нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может переехать на Туманный Альбион. Как стало известно журналистам Soccer News, в подписании 24-летнего нигерийского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий нового центрфорварда.

По данным источника, сделка может быть оформлена летом текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 70 миллионов евро. Трудовое соглашение африканца с неаполитанским клубом истекает в конце июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи.