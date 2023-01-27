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Звёздный нападающий Серии А может перейти в «Манчестер Юнайтед»

27 Января 2023 • 12:57 Комментировать

Ведущий нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может переехать на Туманный Альбион. Как стало известно журналистам Soccer News, в подписании 24-летнего нигерийского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий нового центрфорварда.

По данным источника, сделка может быть оформлена летом текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 70 миллионов евро. Трудовое соглашение африканца с неаполитанским клубом истекает в конце июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен Трансферы футбола - зима 2023
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