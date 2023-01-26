Нападающий Душан Влахович регулярно становится героем трансферных слухов. Недавнее снятие с «Ювентуса» 15 очков вкупе с финансовыми трудностями туринского клуба открывают перед 22-летним сербом возможность трансфера. Влаховича связывают со многими клубами, в частности с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, «красные дьяволы» за форварда бороться не будут. По крайней мере, сейчас.

Как сообщает Express, в «Манчестер Юнайтед» не считают Душана Влаховича подходящим вариантом, особенно с учётом формы Маркуса Рэшфорда и недавнего появления в команде Ваута Вегхорста.

Душан Влахович оценивается экспертами transfermarkt в 80 миллионов евро.