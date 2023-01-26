​Пол Паркер: «Агент Мактоминая – лжец»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер отреагировал на слухи об интересе «Ньюкасла» к полузащитнику Скотту Мактоминаю.

«Я читал эти глупые слухи, которые считаю ложными. Эта история была выдумана его агентом, который является лжецом. Мактоминай не сможет усилить «Ньюкасл», им нужны футболисты получше», - высказался Пол Паркер для Apostagolos.

26-летний Скотт Мактоминай является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают шотландского футболиста в 30 миллионов евро.

За «МЮ» Скотт Мактоминай провёл 194 матча, в которых забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.