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​Пол Паркер: «Агент Мактоминая – лжец»

26 Января 2023 • 20:12 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер отреагировал на слухи об интересе «Ньюкасла» к полузащитнику Скотту Мактоминаю.

«Я читал эти глупые слухи, которые считаю ложными. Эта история была выдумана его агентом, который является лжецом. Мактоминай не сможет усилить «Ньюкасл», им нужны футболисты получше», - высказался Пол Паркер для Apostagolos.

26-летний Скотт Мактоминай является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают шотландского футболиста в 30 миллионов евро.

За «МЮ» Скотт Мактоминай провёл 194 матча, в которых забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Пол Паркер Скотт Мактоминай
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