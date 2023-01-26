​Тьяго Силва останется в «Челси»

Защитник Тьяго Силва как качественное вино – с годами только хорошеет. Бразильцу 38 лет, однако «Челси» рассчитывает продлить с ним контракт. Встречное желание тоже имеется, и вопрос подписания нового трудового соглашения – вопрос времени. Об этом рассказывает 90min.

Тьяго Силва оказался в «Челси» в конце лета 2020 года. С тех пор бразильский защитник провёл за лондонцев 105 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что в настоящий момент «Челси» переживает кризис – команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.