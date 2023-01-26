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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и Канте продолжают переговоры по продлению контракта

26 Января 2023 • 13:46 Комментировать

Согласно информации L’Équipe, в то время как полузащитник «Челси» и национальной сборной Франции Н’Голо Канте продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, переговоры о новом контракте с победителем чемпионата мира 2018 года продолжаются.

Согласно источникам с обеих стороны, с которыми связались журналисты L’Équipe, факт продолжения переговоров не означает, что обе стороны близки к соглашению, о чём недавно сообщал The Times.

В начале этого месяца Foot Mercato проинформировал, что «Челси» приближается к соглашению с Канте о продлении контракта и ждёт ответа от французского игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси контракт Н'Голо Канте
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