Португальский нападающий Фабиу Силва перешёл из английского «Вулверхэмптона» в нидерландский ПСВ на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба Эредивизи.

20-летний нападающий перешёл из клуба Английской премьер-лиги на оставшуюся часть сезона, проведя первую половину в бельгийском «Андерлехте».

В настоящий момент ПСВ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на шесть очков.

«Вулверхэмптон» с 17 баллами занимает 17 место в элитном английском дивизионе.

«Андерлехт» с 27 очками находится на 11 месте в чемпионате Бельгии.