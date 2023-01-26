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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фабиу Силва перешёл ПСВ официально

26 Января 2023 • 12:53 Комментировать

Португальский нападающий Фабиу Силва перешёл из английского «Вулверхэмптона» в нидерландский ПСВ на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба Эредивизи.

20-летний нападающий перешёл из клуба Английской премьер-лиги на оставшуюся часть сезона, проведя первую половину в бельгийском «Андерлехте».

В настоящий момент ПСВ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на шесть очков.

«Вулверхэмптон» с 17 баллами занимает 17 место в элитном английском дивизионе.

«Андерлехт» с 27 очками находится на 11 месте в чемпионате Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
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