«Ренн» отверг предложения ПСВ и «Саутгемптона» по Сулемане

Французский «Ренн» отклонил предложения голландского ПСВ и английского «Саутгемптона» по ганскому вингеру Камалдину Сулемане. Об этом сообщает L’Equipe.

Предполагается, что данная трансферная история с 20-летним спортсменом началась с ПСВ, который открыл торги с 15 миллионов евро в совокупности с двумя миллионами евро в виде дополнительных бонусов, затем «Саутгемптон» из Английской премьер-лиги сделал аналогичное предложение - оба были отклонены «Ренном».

По информации источника, данное решение может быть связано с рядом травм ведущих игроков команды чемпионата Франции.