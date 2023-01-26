Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг отметил прогресс Рэшфорда

26 Января 2023 • 08:53 Комментировать

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Маркуса Рэшфорда во вчерашнем поединке против «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» победили со счетом 3:0, один из мячей забил 25-летний форвард.

«Маркус отметился отличным голом в начале матча. Я доволен его игрой и прогрессом. Рэшфорд растет от матча к матчу. Ему нужно не останавливаться. Маркуса сложно сдержать, если его ставить на правильные позиции. Он в состоянии делать нереальные вещи на поле», - передает слова нидерландского тренера Mirror.

Ответная игра ½ финала турнира состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 1 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
08:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отметил прогресс Рэшфорда
08:08 · Англия. Премьер-лига
Невилл сравнил Гвардиолу с Фергюсоном
07:56 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард не собирается делать паузу и ждёт предложений
07:50 · Англия. Премьер-лига
Моррисон рассказал, что изменил тен Хаг в «Манчестер Юнайтед»
07:27 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет подписать Кейлора Наваса
07:16 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» не продал игрока клубу АПЛ за 16 миллионов евро
07:05 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл усиление в АПЛ
06:46 · Англия. Премьер-лига
Ширер оценил игру «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
06:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нашёл известного тренера, который заменит Лэмпарда
04:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» совершил самый большой рывок в очковом соотношении с прошлого года в истории АПЛ
04:08 · Англия. Кубок лиги
Гол Фернандеша стал его 100-м голевым действием в составе «Манчестер Юнайтед»
03:15 · Англия. Премьер-лига
В матче третьей английской лиги арбитр скандально удалил с поля не того игрока 1
02:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Перестройка «Ливерпуля» не произойдёт за один день»
01:56 · Англия. Кубок лиги
Стив Купер: «Надо принять поражение»
01:38 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «МЮ» едва не позволил сопернику вернуться в игру»
Все новости
Рекомендуем