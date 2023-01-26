Тен Хаг отметил прогресс Рэшфорда

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Маркуса Рэшфорда во вчерашнем поединке против «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» победили со счетом 3:0, один из мячей забил 25-летний форвард.

«Маркус отметился отличным голом в начале матча. Я доволен его игрой и прогрессом. Рэшфорд растет от матча к матчу. Ему нужно не останавливаться. Маркуса сложно сдержать, если его ставить на правильные позиции. Он в состоянии делать нереальные вещи на поле», - передает слова нидерландского тренера Mirror.

Ответная игра ½ финала турнира состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 1 февраля.