Невилл сравнил Гвардиолу с Фергюсоном

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с легендарным наставником «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном.

«Менталитет Гвардиолы схож с менталитетом Алекса Фергюсона. Они оба являются великими личностями в футболе. Бывает, что великим надоедает побеждать одном и тем же способом, и они начинают экспериментировать. Я замечал такое в работе Фергюсона, а сейчас вижу то же самое у Гвардиолы», - приводит слова Невилла Men.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы занимает второе место в текущем сезоне Премьер-лиги.