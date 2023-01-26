Лэмпард не собирается делать паузу и ждёт предложений

Бывший главный тренер лондонского «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард не собирается делать паузу в карьере после увольнения из мерсисайдского клуба.

Как стало известно журналистам таблоида The Sun, англичанин готов рассмотреть варианты трудоустройства за пределами Туманного Альбиона. Лэмпард ждет предложений от европейских клубов.

Фрэнка уволили с поста наставника «ирисок» в минувший понедельник из-за провальных результатов команды. «Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что новым рулевым мерсисайдцев станет Сэм Эллардайс.