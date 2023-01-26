Моррисон рассказал, что изменил тен Хаг в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Ирландии Клинтон Моррисон поделился мнением о работе нидерландского специалиста Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» после вчерашнего матча с «Ноттингем Форест».

«Тен Хаг смог изменить менталитет своей команды. Тренер вернул манкунианцам уверенность. Теперь команда никого не боится и обрела свой стиль игры. «МЮ» доминировал во втором тайме, даже молодые игроки со скамейки оказывали влияние. Они очень близки к финалу», - передает слова Моррисона BBC.

«Красные дьяволы» победили «Ноттингем Форест» в первом матче ½ финала Кубка английской лиги со счетом 3:0.