Клуб АПЛ хочет подписать Кейлора Наваса

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас имеет вариант трудоустройства в одном из клубов Английской премьер-лиги. Как стало известно журналистам таблоида Daily Mail, в подписании опытного голкипера заинтересован «Ноттингем Форест», который подыскивает замену травмированному Дину Хендерсону.

Кейлор связан трудовыми обязательствами с парижским грандом до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Навас не провел ни одного поединка за «ПСЖ». Голкипер проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе команды итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.