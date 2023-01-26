«Милан» нашёл усиление в АПЛ

Полузащитник Аллан Сен-Максимен, правами на которого владеет «Ньюкасл», может переехать с Туманного Альбиона в Италию. Согласно информации журналистов Footmercato, в подписании 25-летнего француза заинтересован «Милан».

Руководство итальянского топ-клуба планирует оформить аренду футболиста до завершения сезона-2022/2023. Контракт будет включать в себя опцию выкупа игрока.

Сен-Максимен выступает за «сорок» с лета 2019 года. Его трудовой договор с английским клубом рассчитан до середины 2026 года, а трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Аллан принял участие в 12 поединках Лиги 1, отметившись голом и тремя результативными передачами.