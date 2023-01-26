Ширер оценил игру «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла», а ныне футбольный эксперт Алан Ширер высказался о победе лондонского «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. «Канониры» выиграли со счетом 3:2.

«Команда Микеля Артеты отпраздновала победу над важным соперником. «Арсенал» сейчас бесстрашен. Футболисты тактически грамотно действуют на поле и показывают отличный футбол», - передает слова Ширера пресс-служба Английской премьер-лиги.

После 19 проведенных матчей «Арсенал» набрал 50 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Канониры» опережают ближайшего преследователя на пять очков.