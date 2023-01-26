«Эвертон» нашёл известного тренера, который заменит Лэмпарда

Известный британский специалист Сэм Эллардайс в ближайшее время займет пост главного тренера «Эвертона», об этом рапортуют журналисты Independent. На днях из клуба был уволен Фрэнк Лэмпард.

Стороны могут заключить трудовое соглашение до окончания нынешнего сезона. В клубе хотят, чтобы Эллардайс помог команде остаться в Премьер-лиге, после чего могут задуматься о продлении сотрудничества с ним.

«Эвертон» провально выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 20 сыгранных матчей мерсисайдцы набрали 15 баллов и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице.