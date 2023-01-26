«Ньюкасл» совершил самый большой рывок в очковом соотношении с прошлого года в истории АПЛ

«Ньюкасл» под руководством Эдди Хау вершит чудеса - команда выбралась на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, после двадцати матчей у нее 39 очков. Между тем в прошлом сезоне после двадцати туров у «Ньюкасла» были лишь двенадцать очков.

Как нетрудно подсчитать, разница составляет в 27 очков - и это является самым большим прогрессом в истории лиги в сравнении в разрезе двадцатого тура. Трудно поверить, но даже «Лестер» образца сезона 2015/2016 не перекрывает этот рекорд - тогда после 20 туров у «лис» было 40 очков, а годом ранее после двадцати туров - четырнадцать баллов, разница составляет 26 оков, на одно меньше, чем у «Ньюкасла».