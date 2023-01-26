В матче третьей английской лиги арбитр скандально удалил с поля не того игрока

Курьезный эпизод случился в League One - третьем по силе дивизионе английского футбола. «Болтон» принимал дома «Форрест Грин Роверс» и уже на шестой минуте вышел вперед, однако вскоре после этого автор гола, Дион Чарльз, был удален с поля.

Игрок не мог поверить своим глазам - на стадионе все видели, что грубый фол, а именно удар кулаком в живот соперника, допустил совсем другой игрок, Элиас Качунга, но арбитр почему-то ополчился именно на Чарльза, несмотря на все попытки убедить его, что карточку нужно показать другому игроку.

В итоге Чарльз все-таки ушел с поля, а публика начала сочинять про арбитра обидные частушки, повторяя их до самого конца игры. Ну а «Болтон», хоть и вдесятером, но выздоровел.