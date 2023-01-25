Бывший игрок АПЛ эффектно расстался с изменившей ему возлюбленной

Грег Хэлфорд, в прошлом поигравший в АПЛ, а ныне выступающий в составе любительского «Хэштэг Юнайтед», попал в хроники английских таблоидов. 38-летний защитник эффектно выставил вон свою уже бывшую возлюбленную, уличив ее в измене.

Он выкинул через окно все ее вещи, вплоть до носков, и все это снял на видео. Оно собрало немало положительных откликов, «дам тебе 30 фунтов за все это добро, отличная работа, прриятель!», написал один из них.

Впрочем, нашлись и люди, раскритиковавшие Хэлфорда, выступавшего в АПЛ за «Вулверхэмптон», «Сандерленд» и «Рединг». «Ты просто пытаешься словить хайп», написал один из них.