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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Команды Зинченко считаются самыми побеждающими в АПЛ

25 Января 2023 • 18:00 Комментировать

Команды Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» на двоих оказались на первом месте в исследовании Transfermarkt по количеству выигранных матчей в то время, когда за них выступал украинский футболист Александр Зинченко.

Пятёрка лучших футболистов по процентам побед выглядит так:

Александр Зинченко («Манчестер Сити» и «Арсенал», 88 матчей, 82% побед);

Арьен Роббен («Челси», 67, 82%);

Эмерик Лапорт («Манчестер Сити», 113, 81%);

Габриэл Жезус («Манчестер Сити» и «Арсенал», 173, 77%);

Филип Фоден («Манчестер Сити», 115, 77%).

В данный момент лондонский коллектив является лидером чемпионата Англии, команда из Манчестера – на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко
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