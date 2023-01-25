Команды Зинченко считаются самыми побеждающими в АПЛ

Команды Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» на двоих оказались на первом месте в исследовании Transfermarkt по количеству выигранных матчей в то время, когда за них выступал украинский футболист Александр Зинченко.

Пятёрка лучших футболистов по процентам побед выглядит так:

Александр Зинченко («Манчестер Сити» и «Арсенал», 88 матчей, 82% побед);

Арьен Роббен («Челси», 67, 82%);

Эмерик Лапорт («Манчестер Сити», 113, 81%);

Габриэл Жезус («Манчестер Сити» и «Арсенал», 173, 77%);

Филип Фоден («Манчестер Сити», 115, 77%).

В данный момент лондонский коллектив является лидером чемпионата Англии, команда из Манчестера – на втором месте.