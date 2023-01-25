Команды Зинченко считаются самыми побеждающими в АПЛ

Команды Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» на двоих оказались на первом месте в исследовании Transfermarkt по количеству выигранных матчей в то время, когда за них выступал украинский футболист Александр Зинченко.
Пятёрка лучших футболистов по процентам побед выглядит так:
Александр Зинченко («Манчестер Сити» и «Арсенал», 88 матчей, 82% побед);
Арьен Роббен («Челси», 67, 82%);
Эмерик Лапорт («Манчестер Сити», 113, 81%);
Габриэл Жезус («Манчестер Сити» и «Арсенал», 173, 77%);
Филип Фоден («Манчестер Сити», 115, 77%).
В данный момент лондонский коллектив является лидером чемпионата Англии, команда из Манчестера – на втором месте.
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