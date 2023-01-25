«Ливерпуль» нашёл топ-усиление за 80 миллионов евро

Опорный полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс может продолжить карьеру в стане другого представителя Премьер-лиги.

Согласно информации журналистов Give me Sport, заинтересованность в услугах 24-летнего исполнителя проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы побороться за хавбека с лондонским «Арсеналом».

Трансферная стоимость Деклана оценивается в 80 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «молотобойцами» рассчитано до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел 20 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.