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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл топ-усиление за 80 миллионов евро

25 Января 2023 • 15:48 Комментировать

Опорный полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс может продолжить карьеру в стане другого представителя Премьер-лиги.

Согласно информации журналистов Give me Sport, заинтересованность в услугах 24-летнего исполнителя проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы побороться за хавбека с лондонским «Арсеналом».

Трансферная стоимость Деклана оценивается в 80 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «молотобойцами» рассчитано до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел 20 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Деклан Райс Трансферы футбола - зима 2023
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