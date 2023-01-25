Раскрыта причина срыва трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

Португальский нападающий Криштиану Роналду мог оказаться в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, однако сделка с «горожанами» сорвалась.

Журналисты таблоида Daily Mail разузнали, почему трансфер не состоялся. «Манчестер Сити» хотел подписать Роналду только в случае расставания с Серхио Агуэро и Рахимом Стерлингом. «Горожане» отправили аргентинца в «Барселону», а вот трансфер англичанина не был оформлен. Это и стало причиной срыва перехода Криштиану в «Сити».

Роналду в конце 2022 года подписал контракт с клубом «Аль-Наср». Его заработок в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.

Первые слова Роналду после дебюта за «Аль-Наср»