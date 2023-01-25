«Челси» повесил ценник на Хаверца

В лондонском «Челси» готовы рассмотреть предложения по трансферу немецкого полузащитника Кая Хаверца. Как стало известно журналистам портала Goal.com, «пенсионеры» продадут 23-летнего игрока, если за него заплатят 65 миллионов евро. Интерес к Каю проявляет мюнхенская «Бавария».

Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года, заключив с лондонским клубом долгосрочный трудовой договор до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Хаверц провел 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.