«Манчестер Юнайтед» не смог подписать одноклубника Головина

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника Акселя Дисаси, являющегося игроком «Монако». Манкунианцы хотели подписать 24-летнего футболиста в январе, однако французская сторона ответила отказом. Монегаски хотят сохранить Дисаси минимум до конца сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Акселя в 25 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Монако» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции защитник принял участие в 19 поединках, забил два гола и сделал три результативные передачи. В пассиве Акселя две желтые карточки.