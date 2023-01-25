Анри советовал «Барселоне» назначить тен Хага

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри, который последнее время работал ассистентом в сборной Бельгии, рассказал, что советовал каталонской «Барселоне» пригласить нидерландца Эрика тен Хага, ныне работающего в «Манчестер Юнайтед».

«Я большой поклонник таланта тен Хага. Мне очень нравится этот тренер. Когда «Барселона» уволила Кумана, я советовал им пригласить Эрика. Считаю его гением», - цитирует Тьерри Mundo Deportivo.

В настоящий момент пост главного тренера «Барселоны» занимает испанский специалист Хави Эрнандес. Под его руководством каталонцы лидируют в Ла Лиге с 3-очковым отрывом.