Тен Хаг выбрал лучший клуб для Рэшфорда

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что нападающему Маркусу Рэшфорду не стоит уходить из команды.

«Это лучшее место для Маркуса. Мы хотим создать самую сильную команду – сначала в АПЛ, а затем и во всем мире. Думаю, Рэшфорд понимает, что это самый подходящий клуб для него. Здесь он демонстрирует свой лучший футбол. Маркус прогрессирует и играет на 100 процентов возможностей. Он знает, что важен для «МЮ», - передает слова нидерландского тренера Guardian.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 25-летний форвард отметился девятью голами и тремя ассистами в 20 матчах.