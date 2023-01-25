​Клаттенбург вынужден покинуть Египет из-за угроз

Известный в прошлом английский арбитр Марк Клаттенбург был вынужден покинуть пост главы судейского комитета в Египте спустя всего полгода после назначения. Как сообщает Mirror, президент «Замалека» сделал замечания по поводу личной жизни Клаттенбурга, что повлекло за собой угрозы в адрес англичанина со стороны фанатов этого клуба. Теперь экс-арбитр АПЛ опасается за свою безопасность.

В то же время Ahram Online рассказывает о том, что Марк Клаттенбург подал в отставку из-за разногласий с представителями Египетской футбольной ассоциации. При этом отставка англичанина ещё не была ратифицирована.