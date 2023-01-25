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​Джака: «Артета особенный»

25 Января 2023 • 13:08 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака высказался о главном тренере команды – о Микеле Артете.

«Прошлый сезон мы начали с трёх поражений, и уже тогда у некоторых людей лопнуло терпение. Но теперь вы видите, что может произойти, когда вы даёте тренеру время. В конце концов, раньше Артета не был главным тренером. Он особенный.

У меня было много тренеров в карьере, но никогда не было такого, как Артета. Кажется, что он сосредоточен на футболе 24 часа в сутки. У него всегда есть план А, план Б – и, может быть, даже план Я. Но он не только топовый тактик, он ещё хороший человек», - слова Джаки приводит портал Goal со ссылкой на 20 min.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака
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