​«Манчестер Юнайтед» может продать Магуайра и Мактоминая, но не сейчас

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с защитником Гарри Магуайром и полузащитником Скоттом Мактоминаем. «Красные дьяволы» будут готовы рассмотреть предложения по этим футболистам, но не сейчас, а по завершению сезона. Об этом рассказывает talkSPORT.

Отмечается, что Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай не входят в долгосрочные планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Тем не менее, нидерландский тренер считает, что дуэт игроков может помочь команде в оставшейся части текущего сезона.

Ранее слухи связывали Гарри Магуайра и Скотта Мактоминая с более скромными английскими клубами.