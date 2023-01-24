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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» может продать Магуайра и Мактоминая, но не сейчас

24 Января 2023 • 19:55 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с защитником Гарри Магуайром и полузащитником Скоттом Мактоминаем. «Красные дьяволы» будут готовы рассмотреть предложения по этим футболистам, но не сейчас, а по завершению сезона. Об этом рассказывает talkSPORT.

Отмечается, что Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай не входят в долгосрочные планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Тем не менее, нидерландский тренер считает, что дуэт игроков может помочь команде в оставшейся части текущего сезона.

Ранее слухи связывали Гарри Магуайра и Скотта Мактоминая с более скромными английскими клубами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Скотт Мактоминай
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