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​Гвардиола объяснил, почему де Брёйне не сыграл с «Тоттенхэмом»

24 Января 2023 • 18:44 Комментировать

Полузащитник Кевин де Брёйне все 90 минут просидел на скамейке запасных в матче против «Тоттенхэма» на прошлой неделе. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Семь лет мы очень хорошо знаем друг друга. Я знаю, когда Кевин готов, а когда нет. Это нормально. У нас много матчей, иногда на этой позиции нам нужен игрок другого типа. Иногда нам нужно больше игроков в чужой штрафной, и у Кевина возникают трудности. У нас большая конкуренция в составе», - сказал Гвардиола, чьи слова приводит на своих страницах Goal.

Всего за «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне провёл 333 официальных матча. В них бельгиец записал на свой счёт 89 голов и 138 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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