​Кейн ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о своём будущем. Слухи активно связывают англичанина с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

«Ведутся ли обсуждения нового контракта? Честно говоря, обсуждений было не много. Я уверен, что в ближайшие месяцы будут обсуждения. Но, честно говоря, я просто сосредоточен на сезоне и делаю всё возможное для команды.

Знаю, что слухи о моём будущем будут продолжать появляться. Но я просто сосредоточен на своей работе», - сказал Кейн журналистам.

Действующий контракт связывает 29-летнего Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца сезона 2023/2024.