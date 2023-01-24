Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бьелса поставил условие «Эвертону» слухи

24 Января 2023 • 16:58 Комментировать

После отставки Фрэнка Лэмпарда фаворитом на должность главного тренера «Эвертона» стал Марсело Бьелса. Аргентинский специалист уже почти год находится без работы – в феврале он покинул «Лидс».

Как сообщает Daily Mail, в ходе переговоров Марсело Бьелса сообщил представителям «Эвертона», что их команда сейчас слишком медленная. Чтобы играть так, как он хочет, «ириски» должны приобрести скоростных игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

Таким образом, вероятность назначения Марсело Бьелсы на «Гудисон Парк» сейчас не слишком высока.

«Эвертон» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Марсело Бьелса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Кейн ответил на вопрос о своём будущем
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит ещё одно предложение по Гюсто
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» поборется за игрока «Ювентуса»
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Бьелса поставил условие «Эвертону» слухи
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» изучает возможность трансфера Маккенни
16:15 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс может вернуться в «Эвертон»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Червиченко: «Я охренел от того, как сыграл Мудрик с «Ливерпулем», он будет круче Шевченко»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Мудрик стал самым быстрым игроком АПЛ в этом сезоне
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» согласовал трансфер Джексона
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» рассматривает вариант с назначением Постекоглу на роль главного тренера
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов составить конкуренцию «Челси» в борьбе за Кайседо
14:57 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Я сосредоточен на «Брайтоне»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Силва готов продлить контракт с «Челси»
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить Гюсто у «Челси»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен заинтересовал топ-клуб Серии А
Все новости
Рекомендуем