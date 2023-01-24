После отставки Фрэнка Лэмпарда фаворитом на должность главного тренера «Эвертона» стал Марсело Бьелса. Аргентинский специалист уже почти год находится без работы – в феврале он покинул «Лидс».

Как сообщает Daily Mail, в ходе переговоров Марсело Бьелса сообщил представителям «Эвертона», что их команда сейчас слишком медленная. Чтобы играть так, как он хочет, «ириски» должны приобрести скоростных игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

Таким образом, вероятность назначения Марсело Бьелсы на «Гудисон Парк» сейчас не слишком высока.

«Эвертон» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.