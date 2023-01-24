Кайседо: «Я сосредоточен на «Брайтоне»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо регулярно становится героем трансферных слухов. Сам 21-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я сосредоточен на «Брайтоне». Вещи извне меня не волнуют и не отвлекают, потому что я сосредоточен на своей работе.

Я хорошо справляюсь со слухами. Вы слышите их регулярно, но я стараюсь быть сконцентрированным на делах клуба, в котором сейчас нахожусь, и который открыл для меня двери», - слова Кайседо приводит пресс-служба «Брайтона».

21-летний Мойсес Кайседо оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 38 миллионов евро.