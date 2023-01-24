Какие переходы состоятся в Европе в последнюю неделю трансферного окна

В Европе через неделю завершается трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, каких переходов можно ожидать в ближайшее время.

Милан Шкриньяр

«ПСЖ» с лета пытается убедить Милана Шкриньяра сменить миланский «Интер» на столицу Франции. Для итальянцев ситуация осложнялась тем, что трудовой договор защитника заканчивается уже в июне. «Интер» пытался договориться со Шкриньяром, но, по данным медиа, сделать это не удалось. Таким образом, у миланцев осталась неделя, чтобы продать защитника, либо летом он уйдёт бесплатно. «ПСЖ» готов забрать словенца прямо сейчас за 20 миллионов евро. Кажется, «Интеру» придётся согласиться на такой вариант.

Мойзес Кайседо или Энцо Фернандес

Неугомонный «Челси» пытается до закрытия трансферного окна укрепить среднюю линию. Претендентов на эту роль несколько. Лондонцы очень хотят приобрести у «Бенфики» Энцо Фернандеса, но лиссабонцы не готовы отпускать аргентинца дешевле, чем за 100 с лишним миллионов евро. С учётом всех трат «Челси» удовлетворить такие аппетиты будет сложно. Альтернативой считается Мойзес Кайседо из «Брайтона». Эквадорец хорошо знаком Грэму Поттеру по совместной работе. Однако заполучить Кайседо тоже будет непросто и вновь по финансовым причинам. «Брайтон» хочет выручить за игрока более 60 миллионов евро.

Хаким Зиеш

Правда, «Челси» постарается заработать и сам, продав Хакима Зиеша. У марокканца в Лондоне получилось не слишком здорово, при этом он хорошо себя показал на чемпионате мира в Катаре. По данным СМИ, вариантов у Зиеша хватает. В числе претендентов называются «Рома», «Ньюкасл», «Эвертон». Мелькали даже варианты с «Барселоной» и возвращением в «Аякс», но этого не случится. Тем не менее марокканец явно сменит команду, и хочется верить, сможет радовать любителей футбола своей игрой.

Никола Дзаньоло

Судя по всему, молодой итальянец покинет «Рому». СМИ сообщают, что 23-летний хавбек уже согласовал контракт с «Тоттенхэмом» и до закрытия трансферного окна переберётся в Лондон. Болельщикам «Ромы» остаётся лишь сожалеть, что Дзаньоло не пойдёт по пути Франческо Тотти и не останется в Риме до конца карьеры. Итальянцы получат компенсацию и будут растить нового футболиста на его место. Дзаньоло в свою очередь попробует расшевелить «Тоттенхэм», который попал в серьёзный кризис.

Маркус Тюрам

Один из героев чемпионата мира в Катаре постарается успеть сменить команду уже в январе. По данным СМИ, у француза есть несколько предложений. В варианты с «ПСЖ» и «Челси» не слишком верится, а вот в «Баварию» или миланский «Интер» форвард перейти может. В свою очередь «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, кажется, не прочь заработать на Тюраме, пока он находится в центре внимания, тем более если есть возможность хорошо заработать.

Роман Андреев