Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Какие переходы состоятся в Европе в последнюю неделю трансферного окна

24 Января 2023 • 13:20 Комментировать

В Европе через неделю завершается трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, каких переходов можно ожидать в ближайшее время.

Милан Шкриньяр

«ПСЖ» с лета пытается убедить Милана Шкриньяра сменить миланский «Интер» на столицу Франции. Для итальянцев ситуация осложнялась тем, что трудовой договор защитника заканчивается уже в июне. «Интер» пытался договориться со Шкриньяром, но, по данным медиа, сделать это не удалось. Таким образом, у миланцев осталась неделя, чтобы продать защитника, либо летом он уйдёт бесплатно. «ПСЖ» готов забрать словенца прямо сейчас за 20 миллионов евро. Кажется, «Интеру» придётся согласиться на такой вариант.

Мойзес Кайседо или Энцо Фернандес

Неугомонный «Челси» пытается до закрытия трансферного окна укрепить среднюю линию. Претендентов на эту роль несколько. Лондонцы очень хотят приобрести у «Бенфики» Энцо Фернандеса, но лиссабонцы не готовы отпускать аргентинца дешевле, чем за 100 с лишним миллионов евро. С учётом всех трат «Челси» удовлетворить такие аппетиты будет сложно. Альтернативой считается Мойзес Кайседо из «Брайтона». Эквадорец хорошо знаком Грэму Поттеру по совместной работе. Однако заполучить Кайседо тоже будет непросто и вновь по финансовым причинам. «Брайтон» хочет выручить за игрока более 60 миллионов евро.

Хаким Зиеш

Правда, «Челси» постарается заработать и сам, продав Хакима Зиеша. У марокканца в Лондоне получилось не слишком здорово, при этом он хорошо себя показал на чемпионате мира в Катаре. По данным СМИ, вариантов у Зиеша хватает. В числе претендентов называются «Рома», «Ньюкасл», «Эвертон». Мелькали даже варианты с «Барселоной» и возвращением в «Аякс», но этого не случится. Тем не менее марокканец явно сменит команду, и хочется верить, сможет радовать любителей футбола своей игрой.

Никола Дзаньоло

Судя по всему, молодой итальянец покинет «Рому». СМИ сообщают, что 23-летний хавбек уже согласовал контракт с «Тоттенхэмом» и до закрытия трансферного окна переберётся в Лондон. Болельщикам «Ромы» остаётся лишь сожалеть, что Дзаньоло не пойдёт по пути Франческо Тотти и не останется в Риме до конца карьеры. Итальянцы получат компенсацию и будут растить нового футболиста на его место. Дзаньоло в свою очередь попробует расшевелить «Тоттенхэм», который попал в серьёзный кризис.

Маркус Тюрам

Один из героев чемпионата мира в Катаре постарается успеть сменить команду уже в январе. По данным СМИ, у француза есть несколько предложений. В варианты с «ПСЖ» и «Челси» не слишком верится, а вот в «Баварию» или миланский «Интер» форвард перейти может. В свою очередь «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, кажется, не прочь заработать на Тюраме, пока он находится в центре внимания, тем более если есть возможность хорошо заработать.

Роман Андреев

Какой трансфер окажется самым звёздным?
Милан Шкриньяр Мойзес Кайседо Энцо Фернандес Хаким Зиеш Никола Дзаньоло Маркус Тюрам Все скучные
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Маркус Тюрам Хаким Зиеш Милан Шкриньяр Энцо Фернандес Мойзес Кайседо Никола Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
13:00 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен заинтересовал топ-клуб Серии А
12:51 · Англия. Премьер-лига
Пять топ-клубов хотят купить Беллингема
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приготовил солидное предложение по Энцо Фернандесу
12:23 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо обзавёлся новыми агентами, теперь его трансфер в «Челси» может ускориться
12:10 · Англия. Премьер-лига
Ананидзе считает, что Хвиче не стоит уходить из «Наполи»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на двух футболистов «Эвертона»
11:17 · Англия. Премьер-лига
Алькантара объяснил переход из «Баварии» в «Ливерпуль»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться игроком «Манчестер Юнайтед» 1
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предлагает за Порро 37 миллионов евро и своего игрока
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал с Фернандесом контракт до 2030 года, но клубу ещё нужно убедить «Бенфику»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Я бы хотел помочь Кейну выиграть что-то с «Тоттенхэмом» 1
06:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не готов платить 100 млн евро за форварда «Наполи» 1
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» готов выложить 25 млн евро за форварда «Вильярреала»
06:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Эвертона» может перебраться в один из клубов Серии А
06:07 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать игрока «Эвертона»
Все новости
Рекомендуем