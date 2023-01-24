Пять топ-клубов хотят купить Беллингема

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем намерен сменить клубную прописку. 19-летний футболист пользуется серьезным спросом на трансферном рынке.

Как информирует таблоид Daily Star, в борьбе за перспективного футболиста сойдутся мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Джуд выступает за «Боруссию» с лета 2020 года. Трудовой договор полузащитника со «шмелями» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 16 матчей в Бундеслиге, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.