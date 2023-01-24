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Пять топ-клубов хотят купить Беллингема

24 Января 2023 • 12:51 Комментировать

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем намерен сменить клубную прописку. 19-летний футболист пользуется серьезным спросом на трансферном рынке.

Как информирует таблоид Daily Star, в борьбе за перспективного футболиста сойдутся мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Джуд выступает за «Боруссию» с лета 2020 года. Трудовой договор полузащитника со «шмелями» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 16 матчей в Бундеслиге, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - зима 2023 Джуд Беллингем
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