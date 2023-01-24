«Челси» приготовил солидное предложение по Энцо Фернандесу

Руководство лондонского «Челси» не сбавляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Бенфики» Энцо Фернандесу. По данным журналистов Record, «пенсионеры» приготовили новое предложение по трансферу 22-летнего футболиста.

Английский топ-клуб готов заплатить 100 миллионов евро за лучшего молодого игрока чемпионата мира – 2022. Помимо денежной компенсации лондонцы предложат за Энцо кого-то из своих футболистов.

Что касается «Бенфики», то позиция португальцев остается неизменной. Клуб хочет получить за Фернандеса 120 миллионов, которые прописаны в качестве клаузулы.