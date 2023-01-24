Алькантара объяснил переход из «Баварии» в «Ливерпуль»

Полузащитник Тьяго Алькантара высказался о своем трансфере из мюнхенской «Баварии» в «Ливерпуль». Сделка состоялась в 2020 году.

«Это было важное решение. Бундеслига – отличный чемпионат, но я выигрывал ее много раз подряд. Поэтому решил попробовать что-то новенькое. АПЛ в данный момент считается лучшей лигой, а у «Ливерпуля» был лучший проект и крутой тренер. Думаю, мы подошли друг другу с первого дня», - цитирует футболиста BT Sport.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 13 матчей, не отметившись голевыми действиями. После 19 поединков «Ливерпуль» набрал 29 баллов и занимает девятое место в таблице АПЛ.