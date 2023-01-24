«Ньюкасл» хочет усилиться игроком «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может перейти в другой английский клуб. Как стало известно The Athletic, интерес к 26-летнему шотландскому футболисту проявляет «Ньюкасл». «Сороки» хотят подписать полузащитника до конца января.

Трансферная стоимость Мактоминая оценивается в 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «красными дьяволами» истекает летом 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел 15 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

После 20 сыгранных матчей «Ньюкасл» занимает третье место в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» идет на четвертой строчке.