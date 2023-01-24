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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» хочет усилиться игроком «Манчестер Юнайтед»

24 Января 2023 • 11:02 Комментировать (1)

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может перейти в другой английский клуб. Как стало известно The Athletic, интерес к 26-летнему шотландскому футболисту проявляет «Ньюкасл». «Сороки» хотят подписать полузащитника до конца января.

Трансферная стоимость Мактоминая оценивается в 30 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «красными дьяволами» истекает летом 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел 15 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

После 20 сыгранных матчей «Ньюкасл» занимает третье место в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» идет на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023 Скотт Мактоминай
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Комментарии (1)
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snk6565
24 Января 2023 в 11:11
Было бы полной глупостью отдать Мака прямым конкурентам...
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