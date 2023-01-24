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Защитник «Эвертона» может перебраться в один из клубов Серии А

24 Января 2023 • 06:10 Комментировать

Английский защитник «Эвертона» Майки Кин может уже этой зимой сменить клубную прописку и переехать в одну из команд итальянской лиги.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах 30-летнего английского футболиста заинтересованы руководители «Салернитаны», которые уже начали переговоры с «ирисками» по поводу трансфера защитника. Трансферная стоимость Кина оценивается в 14 миллионов евро.

В этом сезоне Майкл Кин провёл в английском чемпионате в составе «Эвертона» лишь одну встречу. Защитник хочет получать больше игровой практики. За «ирисок» Кин выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Майкл Кин Салернитана Трансферы футбола - зима 2023
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