Защитник «Эвертона» может перебраться в один из клубов Серии А

Английский защитник «Эвертона» Майки Кин может уже этой зимой сменить клубную прописку и переехать в одну из команд итальянской лиги.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах 30-летнего английского футболиста заинтересованы руководители «Салернитаны», которые уже начали переговоры с «ирисками» по поводу трансфера защитника. Трансферная стоимость Кина оценивается в 14 миллионов евро.

В этом сезоне Майкл Кин провёл в английском чемпионате в составе «Эвертона» лишь одну встречу. Защитник хочет получать больше игровой практики. За «ирисок» Кин выступает с 2017 года.