«Ньюкасл» провёл переговоры по поводу трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Ньюкасла» провели переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера шотландского полузащитника Скотта Мактоминая.

По информации The Athletic, «сороки» очень хотели заполучить 26-летнего шотландского футболиста уже в это зимнее трансферное окно, но манкунианцы отказались отпускать игрока. «Ньюкасл» не собирается на этом останавливаться, так что «сороки» летом попробуют ещё раз заполучить Мактоминая в свои ряды.

Напомним, что в этом сезоне Скотт Мактоминай провёл в английском чемпионате в составе «красных дьяволов» 15 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.