​Ингс травмировался в первом матче за «Вест Хэм»

На прошлой неделе нападающий Дэнни Ингс перебрался из «Астон Виллы» в «Вест Хэм». В первом же матче за лондонский клуб 30-летний нападающий травмировал колено, о чём рассказывает The Guardian.

Отмечается, что травма не слишком серьёзная, но Дэнни Ингс всё же пропустит несколько недель. Вероятно, форвард пропустит матчи чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4 февраля) и «Челси» (11 февраля). Возвращение Ингса на футбольное поле ожидается в матче с «Тоттенхэмом» (19 февраля) или в матче с «Ноттингем Форест» (25 февраля).

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.