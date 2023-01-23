​«Арсенал» присматривается к хавбеку «Ювентуса»

Полузащитник Уэстон Маккенни до конца января может сменить «Ювентус» на «Арсенал». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лондонский гранд присматривается к 24-летнему футболисту и может усилить свой интерес в ближайшие дни.

«Ювентус» будет готов расстаться с Уэстоном Маккенни при получении от 20 до 25 миллионов евро, отмечается в материале.

Стоит сказать, что Уэстон Маккенни регулярно становится героем трансферных слухов. Ранее американца активно связывали с «Астон Виллой» и «Лестером».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 21 миллион евро.